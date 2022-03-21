Жителей Бурятии призывают не устраивать шашлыки в лесу
С началом весны жители Бурятии начинают убирать свои участки для подготовки к высадке урожая, едут «на шашлыки» за город и в целом больше проводят времени на свежем воздухе. Однако шашлыки и костры на природе могут обернуться пожаром.
- Призываем граждан выезжать на природу в определённые установленные места. В каждом населённом пункте есть зоны отдыха для людей. Там, где оборудовано кострище, где можно устанавливать мангалы и отдыхать, - обратился заместитель директора ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия» Николай Семенихин.
Он напомнил, что также нужно тщательно тушить окурки, убирать и увозить с собой стекло, а не оставлять его на земле.
- На сегодня на территории Бурятии уже было зарегистрировано четыре ландшафтных пожара. В Бичурском районе огонь был остановлен всего в километре от населённого пункта. Мы призываем людей соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, - дополнил Николай Семенихин.
Он также напомнил, что ни в коем случае нельзя сжигать траву и мусор с участков. Огонь может легко перекинуться на заборы и строения.
- Нельзя сжигать собранный мусор. С приходом весны мы начинаем убирать грядки. Траву и мусор надо вывозить, либо делать компостные ямы. Сжигать категорически запрещается, - добавил замдиректора противопожарной службы Бурятии.
В прошлом году особый противопожарный режим в Бурятии был введён с 1 апреля. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году зима была малоснежная, а весна и лето ожидаются жаркими и сухими. Подготовку к борьбе с лесными пожарами начали уже сейчас.
Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской ранее отмечал, «самые тяжёлые пожары – в начале весны». «Как только установится тёплая устойчивая погода и высокий класс пожарной опасности, мы введём особый противопожарный режим», - сообщил он.
В Бурятии зарегистрировали первые ландшафтные пожары
Происшествия, Фото:
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