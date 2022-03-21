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В Бурятии зарегистрировали первые ландшафтные пожары

В Бурятии зарегистрировали первые ландшафтные пожары
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жителей Бурятии призывают не устраивать шашлыки в лесу

С началом весны жители Бурятии начинают убирать свои участки для подготовки к высадке урожая, едут «на шашлыки» за город и в целом больше проводят времени на свежем воздухе. Однако шашлыки и костры на природе могут обернуться пожаром.

- Призываем граждан выезжать на природу в определённые установленные места. В каждом населённом пункте есть зоны отдыха для людей. Там, где оборудовано кострище, где можно устанавливать мангалы и отдыхать, - обратился заместитель директора ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия» Николай Семенихин.

Он напомнил, что также нужно тщательно тушить окурки, убирать и увозить с собой стекло, а не оставлять его на земле.

- На сегодня на территории Бурятии уже было зарегистрировано четыре ландшафтных пожара. В Бичурском районе огонь был остановлен всего в километре от населённого пункта. Мы призываем людей соблюдать элементарные правила пожарной безопасности, - дополнил Николай Семенихин.

Он также напомнил, что ни в коем случае нельзя сжигать траву и мусор с участков. Огонь может легко перекинуться на заборы и строения.

- Нельзя сжигать собранный мусор. С приходом весны мы начинаем убирать грядки. Траву и мусор надо вывозить, либо делать компостные ямы. Сжигать категорически запрещается, - добавил замдиректора противопожарной службы Бурятии.

В прошлом году особый противопожарный режим в Бурятии был введён с 1 апреля. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году зима была малоснежная, а весна и лето ожидаются жаркими и сухими. Подготовку к борьбе с лесными пожарами начали уже сейчас.

Зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской ранее отмечал, «самые тяжёлые пожары – в начале весны». «Как только установится тёплая устойчивая погода и высокий класс пожарной опасности, мы введём особый противопожарный режим», - сообщил он. 
пожар

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