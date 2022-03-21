Момент грабежа сняла видеокамера
Иркутянин ограбил цветочный магазин, убежав оттуда с розами и большим плюшевым медведем.
- На днях в полицию обратилась продавец и сообщила, что неизвестный попросил собрать ему букет. Когда цветы оказались в руках у злоумышленника, он схватил внушительных размеров плюшевого медведя и, не расплатившись, скрылся. Сумму ущерба заявительница оценила в шесть тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Просмотрев записи с камер наружного наблюдения, оперативники установили, а вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, ранее судимый за грабежи.
В отделе полиции свои поступок он объяснил желанием сделать сюрприз сестре. Мишку изъяли и вскоре вернут в павильон.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж».
Иркутянин стащил цветы и огромного мишку, чтобы порадовать сестру
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей Бурятии призывают не устраивать шашлыки в лесу
Момент грабежа сняла видеокамера
Пьяные мужчины не смогли убежать далеко
Скандал развернулся вокруг учителя физкультуры и обвиняющих его родителей
Изъято 10 одноразовых шприцов
Скоро взяточник из рыбоохраны предстанет перед судом
Один из водителей, сбивших человека, за один только год имеет 41 нарушение
Мужчины выловили рыбы почти на 136 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Сейсмособытие случилось в Муйском районе
Происшествия, 20.03.2022
Предварительная причина пожара – перекал печи
Происшествия, 20.03.2022
Мужчина отправился выяснять отношения с человеком, который взял телефон его девушки
Происшествия, 19.03.2022
Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима
Происшествия, 19.03.2022
Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске
Происшествия, 18.03.2022
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года