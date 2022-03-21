Иркутянин стащил цветы и огромного мишку, чтобы порадовать сестру

Момент грабежа сняла видеокамера



Иркутянин ограбил цветочный магазин, убежав оттуда с розами и большим плюшевым медведем.



- На днях в полицию обратилась продавец и сообщила, что неизвестный попросил собрать ему букет. Когда цветы оказались в руках у злоумышленника, он схватил внушительных размеров плюшевого медведя и, не расплатившись, скрылся. Сумму ущерба заявительница оценила в шесть тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Просмотрев записи с камер наружного наблюдения, оперативники установили, а вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний иркутянин, ранее судимый за грабежи.



В отделе полиции свои поступок он объяснил желанием сделать сюрприз сестре. Мишку изъяли и вскоре вернут в павильон.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабёж».



