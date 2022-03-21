Пьяные мужчины не смогли убежать далеко
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали прохожих с автомобильными колёсами.
- Вечером в ходе патрулирования Железнодорожного района наряд вневедомственной охраны обратил внимание на двоих прохожих с автомобильными колёсами на литых дисках. При виде росгвардейцев мужчины попытались скрыться. Однако далеко убежать им не удалось, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
У мужчин проверили документы. Кстати, оба они были пьяны. Задержанные так и не смогли пояснить, откуда они взяли автоколёса.
Задержанные, улан-удэнцы 42 и 39 лет, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Колёса у них были изъяты до выяснения всех обстоятельств.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Кабанском районе подросток украл три автомобильных колеса с литыми дисками из кладовки в подвале многоквартирного дома.
В Улан-Удэ мужчины с колёсами в руках удирали от росгвардейцев
Происшествия, Фото:
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