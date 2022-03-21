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В Улан-Удэ мужчины с колёсами в руках удирали от росгвардейцев

В Улан-Удэ мужчины с колёсами в руках удирали от росгвардейцев
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Пьяные мужчины не смогли убежать далеко

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали прохожих с автомобильными колёсами.

- Вечером в ходе патрулирования Железнодорожного района наряд вневедомственной охраны обратил внимание на двоих прохожих с автомобильными колёсами на литых дисках. При виде росгвардейцев мужчины попытались скрыться. Однако далеко убежать им не удалось, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

У мужчин проверили документы. Кстати, оба они были пьяны. Задержанные так и не смогли пояснить, откуда они взяли автоколёса.

Задержанные, улан-удэнцы 42 и 39 лет, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Колёса у них были изъяты до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Кабанском районе подросток украл три автомобильных колеса с литыми дисками из кладовки в подвале многоквартирного дома. 
Росгвардия

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