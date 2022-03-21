В Иркутской области прикрыли 28-й наркопритон

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изъято 10 одноразовых шприцов



В городе Зима полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



- 31–летний мужчина и его сожительница на протяжении нескольких месяцев предоставляли свой частный дом наркозависимым для употребления запрещённых веществ. К прибытию оперативников вместе с подозреваемыми в жилище находились ещё два местных жителя. По предварительной информации, они были в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении.



Полицейские обнаружили порядка 10 одноразовых шприцов и другие приспособления для потребления наркотиков.



Сам хозяин дома ранее попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот наркотиков. Его гражданская супруга также привлекалась к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».



В текущем и прошлом году в Иркутской области пресечена деятельность 28 притонов.



