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В Иркутской области прикрыли 28-й наркопритон

В Иркутской области прикрыли 28-й наркопритон
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Изъято 10 одноразовых шприцов

В городе Зима полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

- 31–летний мужчина и его сожительница на протяжении нескольких месяцев предоставляли свой частный дом наркозависимым для употребления запрещённых веществ. К прибытию оперативников вместе с подозреваемыми в жилище находились ещё два местных жителя. По предварительной информации, они были в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении.

Полицейские обнаружили порядка 10 одноразовых шприцов и другие приспособления для потребления наркотиков.

Сам хозяин дома ранее попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот наркотиков. Его гражданская супруга также привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

В текущем и прошлом году в Иркутской области пресечена деятельность 28 притонов.

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