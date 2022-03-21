Изъято 10 одноразовых шприцов
В городе Зима полицейские пресекли деятельность наркопритона, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
- 31–летний мужчина и его сожительница на протяжении нескольких месяцев предоставляли свой частный дом наркозависимым для употребления запрещённых веществ. К прибытию оперативников вместе с подозреваемыми в жилище находились ещё два местных жителя. По предварительной информации, они были в состоянии наркотического опьянения, - говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили порядка 10 одноразовых шприцов и другие приспособления для потребления наркотиков.
Сам хозяин дома ранее попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот наркотиков. Его гражданская супруга также привлекалась к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».
В текущем и прошлом году в Иркутской области пресечена деятельность 28 притонов.
В Иркутской области прикрыли 28-й наркопритон
Происшествия, Фото:
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