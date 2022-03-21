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В Бурятии сотрудник управления Росрыболовства помогал браконьерам

В Бурятии сотрудник управления Росрыболовства помогал браконьерам
Происшествия,  Фото:Восточное МСУТ СК России
Скоро взяточник из рыбоохраны предстанет перед судом

В Бурятии перед судом предстанет государственный инспектор отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Он обвиняется в получении трёх взяток, а также превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в сентябре 2021 года улан-удэнские транспортные полицейские на берегу Байкала поймали браконьера. Мужчина незаконно выловил 473 омуля. Ущерб был оценён на сумму свыше трёх миллионов рублей.

Вскоре выяснилось, что у браконьера есть покровитель – тот самый инспектор рыбоохраны.

- Вопреки интересам службы, инспектор активно оказывал помощь в незаконном вылове рыбы. Обвиняемый предоставлял задержанному информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полёта квадрокоптеров над озером Байкал, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Когда же следователи взялись за это дело, вскрылись и другие коррупционные преступления.

Так, с июля по сентябрь 2021 года обвиняемый брал взятки от местных жителей за общее покровительство и помощь в беспрепятственной ловле рыбы. Всего нечистый на руку инспектор получил 185 тысяч рублей.

Задержали его транспортные полицейские и сотрудники УФСБ.

Вину в совершённых преступлениях он признал полностью, сейчас находится под домашним арестом.

- Уголовное дел с утверждённым Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении взяткодателей направлены Бурятскому транспортному прокурору для утверждения обвинительных заключений, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

браконьерство взятка превышение должностных полномочий

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