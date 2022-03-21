Скоро взяточник из рыбоохраны предстанет перед судом
В Бурятии перед судом предстанет государственный инспектор отдела государственного контроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства. Он обвиняется в получении трёх взяток, а также превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в сентябре 2021 года улан-удэнские транспортные полицейские на берегу Байкала поймали браконьера. Мужчина незаконно выловил 473 омуля. Ущерб был оценён на сумму свыше трёх миллионов рублей.
Вскоре выяснилось, что у браконьера есть покровитель – тот самый инспектор рыбоохраны.
- Вопреки интересам службы, инспектор активно оказывал помощь в незаконном вылове рыбы. Обвиняемый предоставлял задержанному информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полёта квадрокоптеров над озером Байкал, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Когда же следователи взялись за это дело, вскрылись и другие коррупционные преступления.
Так, с июля по сентябрь 2021 года обвиняемый брал взятки от местных жителей за общее покровительство и помощь в беспрепятственной ловле рыбы. Всего нечистый на руку инспектор получил 185 тысяч рублей.
Задержали его транспортные полицейские и сотрудники УФСБ.
Вину в совершённых преступлениях он признал полностью, сейчас находится под домашним арестом.
- Уголовное дел с утверждённым Бурятским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении взяткодателей направлены Бурятскому транспортному прокурору для утверждения обвинительных заключений, - сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
В Бурятии сотрудник управления Росрыболовства помогал браконьерам
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Скоро взяточник из рыбоохраны предстанет перед судом
Один из водителей, сбивших человека, за один только год имеет 41 нарушение
Мужчины выловили рыбы почти на 136 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Сейсмособытие случилось в Муйском районе
Происшествия, 20.03.2022
Предварительная причина пожара – перекал печи
Происшествия, 20.03.2022
Мужчина отправился выяснять отношения с человеком, который взял телефон его девушки
Происшествия, 19.03.2022
Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима
Происшествия, 19.03.2022
Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года
Стали известны подробности инцидента со сгоревшим туристическим судном и «Лэнд Крузером»
Лозунги они выкрикивали на несанкционированной акции
Воры пытались после кражи обменять валюту
Горевшее здание в народе прозвали одним из «Трёх поросят»
Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей