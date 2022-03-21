В Бурятии браконьеры получили условный срок

Мужчины выловили рыбы почти на 136 тысяч



Двое жителей Селенгинского района Бурятии признаны виновными в незаконном вылове рыбы.



В октябре 2021 года мужчины незаконно выловили в реке Селенга омуль, хариус и другие разновидности рыбы. Преступлением государству причинён крупный ущерб на сумму 135,8 тысяч рублей.



В ходе предварительного расследования ущерб обвиняемые возместили в полном объёме.



Суд назначил виновным наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

