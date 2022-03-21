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В заказнике Иркутска обнаружили 10 тонн опасных отходов

В заказнике Иркутска обнаружили 10 тонн опасных отходов
Происшествия,  Фото:пресс-служба администрации Иркутскаолная версия: https://www.baikal-daily.ru/news/20/428987/
Возбуждено уголовное дело

В Иркутской области по материалам проверки природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Установлено, что на особо охраняемой природной территории местного значения «Птичья гавань» незаконно были размещены отходы 2 класса опасности – литиевые батареи в количестве 10 тонн. Ущерб, причинённый почве в связи с загрязнением её химическими веществами медью, цинком, серой, свинцом, оловом составил 1,3 млн рублей.

- В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства, проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск

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