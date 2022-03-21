На севере Бурятии произошло землетрясение

Сейсмособытие случилось вечером



20 марта в 19:30 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение, магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 30 км юго-западнее посёлка Северомуйск.



- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Бурятии не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.

