Сейсмособытие случилось вечером
20 марта в 19:30 в Муйском районе Бурятии произошло землетрясение, магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 30 км юго-западнее посёлка Северомуйск.
- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Бурятии не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Информация уточняется.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 21.03.2022
Возбуждено уголовное дело
Происшествия, 21.03.2022
Сейсмособытие случилось вечером
Происшествия, 20.03.2022
Предварительная причина пожара – перекал печи
Происшествия, 20.03.2022
Мужчина отправился выяснять отношения с человеком, который взял телефон его девушки
Происшествия, 19.03.2022
Осуждённый иностранец отправится в колонию строгого режима
Происшествия, 19.03.2022
Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года
Стали известны подробности инцидента со сгоревшим туристическим судном и «Лэнд Крузером»
Лозунги они выкрикивали на несанкционированной акции
Воры пытались после кражи обменять валюту
Горевшее здание в народе прозвали одним из «Трёх поросят»
Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей
Всё произошло на улице у питейного заведения
Нападавший обвинил женщину в растрате его денег
Инцидент произошёл ночью