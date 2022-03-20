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В селе Бурятии сгорел дом

В селе Бурятии сгорел дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Предварительная причина пожара – перекал печи

19 марта в селе Удунга Селенгинского района произошло возгорание жилого дома.

- К ликвидации возгорания были привлечены 2 отделения огнеборцев ПЧ-42 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ и ДПК МО СП «Иройское». На момент прибытия добровольной пожарной команды МО СП «Иройское» дом был охвачен огнём полностью, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара дом уничтожен огнём на площади 60 кв. м.

Предварительная причина пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов, а именно перекал отопительной печи.

пожар

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