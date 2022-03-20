Улан-удэнец напал с ножом на парня, нагрубившего по телефону

Мужчина отправился выяснять отношения с человеком, который взял телефон его девушки



В начале января 2022 года житель Улан-Удэ отдыхал в компании знакомых, отмечая Новый год. В какой-то момент у одной из девушек зазвонил телефон, когда её не было рядом. Горожанин решил ответить на звонок. Этот поступок стал началом истории уголовного дела.



На том конце провода звонивший мужчина поинтересовался, почему незнакомец отвечает на звонок и спросил: «А где Татьяна?». На это молодой человек сказал: «Татьяна гуляет, не звони сюда». Мужчина стал спрашивать, в какой квартире гуляют, на что отвечающий ответил: «Да какая тебе разница».



Как оказалось, звонил молодой человек девушки, так как она ранее просила забрать её и увезти домой. В итоге звонящий перезвонил подруге своей девушки, всё-таки узнал адрес и приехал.



Обозлённый мужчина вышел из дома с ножом и решил проучить того парня, который таким тоном разговаривал с ним. Подойдя к машине, он вызвал оппонента и нанёс удар ножом в живот.



После этого нападавший сел в машину раненого и стал требовать с него 10 тысяч рублей. Затем вынул ключ из замка зажигания и хотел снова подняться в квартиру.



Но тут вышли девушки и увидев раненого молодого человека, добились того, чтобы нападавший вернул ключ от автомобиля. Они же заставили его срочно увезти пострадавшего в больницу.



К счастью, раненого удалось в результате своевременно оказанной медицинской помощи.



27-летний обвиняемый только в апреле 2021 освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражи.



- Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок четыре с половиной года в колонии строгого режима. Удовлетворён иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда с обвиняемого за вред здоровью на 300 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.

