Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 18 марта, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии полыхало трёхэтажное здание общежития. К счастью, сейчас там уже никто не живёт. В народе это здание называют «поросёнком», или «тремя поросятами». Такое прозвище местные жители дали, так как три рядом стоящих общежития всегда были грязными и вообще имели дурную славу.
Сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС подтвердили, что причиной пожара стал поджог.
- По версии ГУ МЧС России по Бурятии, предварительной причиной пожара мог послужить умышленный поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в ведомстве.
В результате пожара выгорел второй и третий этаж. Также огнём уничтожена крыша дома на площади 700 кв. метров.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
В Бурятии ищут поджигателей общежития
Происшествия, Фото:
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