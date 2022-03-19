 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 марта

18 марта

Популярное

В Бурятии ищут поджигателей общежития

В Бурятии ищут поджигателей общежития
Происшествия,  Фото:Подслушано Селенгинск / Кабанский район 03
Стали известны подробности пожара здания «трёх поросят» в Селенгинске

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 18 марта, в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии полыхало трёхэтажное здание общежития. К счастью, сейчас там уже никто не живёт. В народе это здание называют «поросёнком», или «тремя поросятами». Такое прозвище местные жители дали, так как три рядом стоящих общежития всегда были грязными и вообще имели дурную славу.

Сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС подтвердили, что причиной пожара стал поджог.

- По версии ГУ МЧС России по Бурятии, предварительной причиной пожара мог послужить умышленный поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются, - уточнили в ведомстве.

В результате пожара выгорел второй и третий этаж. Также огнём уничтожена крыша дома на площади 700 кв. метров.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии напавший на госинспектора Сергея Красикова получил реальный срок
В Бурятии напавший на госинспектора Сергея Красикова получил реальный срок
Происшествия, 18.03.2022
Районный суд вынес приговор по одному из самых резонансных дел 2021 года
В столкновении внедорожника и судна на Байкале пострадали 8 человек
В столкновении внедорожника и судна на Байкале пострадали 8 человек
Происшествия, 18.03.2022
Стали известны подробности инцидента со сгоревшим туристическим судном и «Лэнд Крузером»  
Двух иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Двух иркутян оштрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ
Происшествия, 18.03.2022
Лозунги они выкрикивали на несанкционированной акции
В Ангарске двое парней украли сейф с 2 тыс евро
В Ангарске двое парней украли сейф с 2 тыс евро
Происшествия, 18.03.2022
Воры пытались после кражи обменять валюту
В Бурятии полыхало общежитие с дурной славой
В Бурятии полыхало общежитие с дурной славой
Происшествия, 18.03.2022
Горевшее здание в народе прозвали одним из «Трёх поросят»
Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи
Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи
Происшествия, 18.03.2022
Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей
В Улан-Удэ вор оказал сопротивление росгвардейцу
В Улан-Удэ вор оказал сопротивление росгвардейцу
Происшествия, 18.03.2022
Всё произошло на улице у питейного заведения
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором по голове
В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором по голове
Происшествия, 18.03.2022
Нападавший обвинил женщину в растрате его денег
В Бурятии нарушителя трудовой дисциплины убили и закопали в лесу
В Бурятии нарушителя трудовой дисциплины убили и закопали в лесу
Происшествия, 18.03.2022
Жуткая расправа произошла на заготовке кедровых шишек
В Иркутске продавщицу осудили за попытку дать взятку
В Иркутске продавщицу осудили за попытку дать взятку
Происшествия, 18.03.2022
Женщина находилась на рабочем месте без маски
Улан-удэнцу проломили череп из-за дорожного конфликта
Улан-удэнцу проломили череп из-за дорожного конфликта
Происшествия, 18.03.2022
Потерпевшего жестоко избили двое мужчин на дороге
Улан-удэнец украл хаски и продал прохожему
Улан-удэнец украл хаски и продал прохожему
Происшествия, 18.03.2022
Породистую украденную собаку купили за 300 рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^