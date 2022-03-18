Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей
В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю рассказали, что в полицию поступило заявление от местной жительницы о краже телефона «Хонор».
Полицейские установили, что две читинки распивали спиртные напитки, после чего решили пригласить в гости знакомого. После застолья мужчина ушёл, а на утро одна из женщин обнаружила пропажу сотового телефона, к которому была привязана её банковская карта.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего неоднократно судимого жителя Читы. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что во время застолья он из любопытства взял лежавший на видном месте телефон и увидел, что к нему подключена услуга «мобильный банк». Тогда он украл гаджет и перевёл на свой счёт 50 643 рубля. Смартфон успел продать, а деньги потратил.
В настоящее время принимаются меры к изъятию телефона. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.
Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей
Всё произошло на улице у питейного заведения
Нападавший обвинил женщину в растрате его денег
Инцидент произошёл ночью
Полиция задержала мошенника
Парень собрал более 1,5 кг конопли
Жуткая расправа произошла на заготовке кедровых шишек
Женщина находилась на рабочем месте без маски
Потерпевшего жестоко избили двое мужчин на дороге
Породистую украденную собаку купили за 300 рублей
Жители Аэропорта зафиксировали нападение собак на несчастную кошку
Женщину обокрали, когда она пошла к кассе оформлять заказ
Пьяный водитель выехал на «встречку», где сбил юношу
Женщина незаметно брала карту отца, а затем подкидывала обратно
За сутки больных ковидом, лечащихся на дому, стало больше