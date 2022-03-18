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Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи

Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей

В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю рассказали, что в полицию поступило заявление от местной жительницы о краже телефона «Хонор».

Полицейские установили, что две читинки распивали спиртные напитки, после чего решили пригласить в гости знакомого. После застолья мужчина ушёл, а на утро одна из женщин обнаружила пропажу сотового телефона, к которому была привязана её банковская карта.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего неоднократно судимого жителя Читы. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что во время застолья он из любопытства взял лежавший на видном месте телефон и увидел, что к нему подключена услуга «мобильный банк». Тогда он украл гаджет и перевёл на свой счёт 50 643 рубля. Смартфон успел продать, а деньги потратил.

В настоящее время принимаются меры к изъятию телефона. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.

кража

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