Читинец взял из любопытства телефон и не удержался от кражи

Вор перевёл себе на карту более 50 тысяч рублей



В пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю рассказали, что в полицию поступило заявление от местной жительницы о краже телефона «Хонор».



Полицейские установили, что две читинки распивали спиртные напитки, после чего решили пригласить в гости знакомого. После застолья мужчина ушёл, а на утро одна из женщин обнаружила пропажу сотового телефона, к которому была привязана её банковская карта.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего неоднократно судимого жителя Читы. В ходе допроса он дал признательные показания и пояснил, что во время застолья он из любопытства взял лежавший на видном месте телефон и увидел, что к нему подключена услуга «мобильный банк». Тогда он украл гаджет и перевёл на свой счёт 50 643 рубля. Смартфон успел продать, а деньги потратил.



В настоящее время принимаются меры к изъятию телефона. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела.



