В Улан-Удэ вор оказал сопротивление росгвардейцу

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Всё произошло на улице у питейного заведения



В Улан-Удэ в заведении на улице Гагарина сработала кнопка «тревожной сигнализации».



На место срочно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В это время на улице была потасовка – девушки пытались отнять сумочку у мужчины.



Росгвардейцы пресекли драку. Выяснилось, что мужчина, который пытался убежать от двух девушек, украл эту сумочку.



- В ходе задержания подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал злостное неповиновение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Тем не менее, сотрудники задержали нападавшего и доставили в полицию.



Там 34-летний мужчина признался, что стащил дамскую сумочку, в которой были документы и косметика (стоимостью более 10 тысяч рублей). Украденное изъято и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело.

