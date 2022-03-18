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В Улан-Удэ вор оказал сопротивление росгвардейцу

В Улан-Удэ вор оказал сопротивление росгвардейцу
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Всё произошло на улице у питейного заведения

В Улан-Удэ в заведении на улице Гагарина сработала кнопка «тревожной сигнализации».

На место срочно прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. В это время на улице была потасовка – девушки пытались отнять сумочку у мужчины. 

Росгвардейцы пресекли драку. Выяснилось, что мужчина, который пытался убежать от двух девушек, украл эту сумочку.

- В ходе задержания подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, оказал злостное неповиновение, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Тем не менее, сотрудники задержали нападавшего и доставили в полицию.

Там 34-летний мужчина признался, что стащил дамскую сумочку, в которой были документы и косметика (стоимостью более 10 тысяч рублей). Украденное изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело. 
Росгвардия кража

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