В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором по голове

Нападавший обвинил женщину в растрате его денег



69-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.



В октябре 2021 года пенсионер поссорился с сожительницей, обвинив её в растрате денег. Через некоторое время, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, разозлившийся мужчина ударил женщину по голове топором.



Женщина упала на пол, после чего нападавший пнул её ногой в грудную клетку.



Решив, что женщина умерла, он испугался, но вызывать «скорую» не стал, а пошёл в магазин за спиртным. По пути зашёл к соседям и попросил проверить состояние потерпевшей.



Соседка, обнаружив потерявшую сознание женщину в луже крови, вызвала скорую помощь и полицию.



Раненую госпитализировали в Баунтовскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной головы, закрытым переломом пятого ребра.



В судебном заседании пенсионер частично признал свою вину. Он не стал отрицать, что наносил удар топором, но заявил, что не планировал убивать женщину.



Однако суд отнёсся критически к этим показаниям пенсионера, расценив их как способ защиты, с помощью которого он пытался уйти от уголовной ответственности.



- Суд квалифицировал его действия, как покушение на убийство. Смягчающими наказание обстоятельствами стало отсутствие судимостей, положительные характеристики, признание вины на предварительном следствии, престарелый возраст, болезненное состояние здоровья, а также активное способствование расследованию преступления. Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.



Пожилому мужчине назначено четыре года в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.



