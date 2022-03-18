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В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором по голове

В Бурятии пенсионер ударил сожительницу топором по голове
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший обвинил женщину в растрате его денег

69-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в покушении на убийство.

В октябре 2021 года пенсионер поссорился с сожительницей, обвинив её в растрате денег. Через некоторое время, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения, разозлившийся мужчина ударил женщину по голове топором.

Женщина упала на пол, после чего нападавший пнул её ногой в грудную клетку.

Решив, что женщина умерла, он испугался, но вызывать «скорую» не стал, а пошёл в магазин за спиртным. По пути зашёл к соседям и попросил проверить состояние потерпевшей.

Соседка, обнаружив потерявшую сознание женщину в луже крови, вызвала скорую помощь и полицию.

Раненую госпитализировали в Баунтовскую центральную районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, раной головы, закрытым переломом пятого ребра.

В судебном заседании пенсионер частично признал свою вину. Он не стал отрицать, что наносил удар топором, но заявил, что не планировал убивать женщину.

Однако суд отнёсся критически к этим показаниям пенсионера, расценив их как способ защиты, с помощью которого он пытался уйти от уголовной ответственности.

- Суд квалифицировал его действия, как покушение на убийство. Смягчающими наказание обстоятельствами стало отсутствие судимостей, положительные характеристики, признание вины на предварительном следствии, престарелый возраст, болезненное состояние здоровья, а также активное способствование расследованию преступления. Обстоятельства, отягчающие наказание, не установлены, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Пожилому мужчине назначено четыре года в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

покушение на убийство

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