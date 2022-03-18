Полиция задержала мошенника
Улан-удэнские полицейские задержали 46-летнего подозреваемого в мошенничестве.
Мужчина в июле 2021 города в паблике, посвящённом работе в Южной Корее, познакомился с 29-летней улан-удэнкой. Девушка интересовалась возможностью и условиями оформления туристической визы.
Собеседник рассказал, что сам несколько лет назад выезжал для работы в эту страну. Он предложил свою помощь в оформлении необходимого пакета документов, оговорив размер оплаты за свой труд – 190 тысяч рублей.
Девушка согласилась и перечислила требуемую сумму. Сама же по указке отправила ему через мессенджер копию паспорта, свидетельства о рождении и справку об отсутствии судимости, необходимые для получения визы. Мужчина заверил, что готовые документы девушка сможет забрать к середине сентября в Иркутске, как только подойдёт электронная очередь. Однако спустя время он перестал выходить на связь, сменил абонентский номер и удалил аккаунт в социальной сети. В декабре потерпевшая обратилась в полицию.
- Сотрудниками органов внутренних дел 46-летний подозреваемый был задержан. Злоумышленник признался в обмане и пообещал возместить причинённый ущерб. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался, работает. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обманули на 190 тысяч при поиске работы в Корее
Происшествия, Фото:
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