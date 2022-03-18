В Амурской области забайкальца посадили из-за конопли

Парень собрал более 1,5 кг конопли
В Амурской области суд признал виновным 22-летнего жителя Забайкальского края в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.
В июле 2021 года молодой человек собрал более 1,5 кг дикорастущей конопли. Впоследствии, когда он напился, его остановил транспортный полицейский. В ходе досмотре коноплю нашли и изъяли.
Суд с учётом рецидива преступлений признал его виновным и назначил три года шесть месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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