В Амурской области забайкальца посадили из-за конопли

Парень собрал более 1,5 кг конопли



В Амурской области суд признал виновным 22-летнего жителя Забайкальского края в незаконном приобретении и хранении наркотических средств.



В июле 2021 года молодой человек собрал более 1,5 кг дикорастущей конопли. Впоследствии, когда он напился, его остановил транспортный полицейский. В ходе досмотре коноплю нашли и изъяли.



Суд с учётом рецидива преступлений признал его виновным и назначил три года шесть месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

