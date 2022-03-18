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В Бурятии нарушителя трудовой дисциплины убили и закопали в лесу

В Бурятии нарушителя трудовой дисциплины убили и закопали в лесу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жуткая расправа произошла на заготовке кедровых шишек

В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанут трое сборщиков кедровых шишек, убивших своего напарника и закопавших его тело в тайге. Обвиняемым от 35 до 38 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, всё произошло в лесу вблизи села Малая Кудара Кяхтинского района Бурятии. Местный житель занялся заготовкой кедровых шишек. В тайге он обустроил лагерь, затем нанял и привёз туда работников. Среди тех, кого он нанял, были два брата из Улан-Удэ.

В начале февраля 2021 года начальник, находясь в Кяхте, узнал, что братья напились и напали на других работников в лагере. Они также пытались угнать трактор, чтобы уехать в ближайшую деревню за спиртным.

Тогда руководитель срочно выехал в тайгу. До лагеря он добрался к вечеру. Два брата, учинившие беспорядки, уже спали в палатке. Начальник в наказание стал поочередно их избивать.

К нему присоединились ещё два работника, разозлившихся на пьяных коллег. Втроём они жестоко избили одного из мужчин до смерти. Он скончался от тяжёлых травм на следующий день.

Другие работники закопали его тело с личными вещами в лесу. Свидетели, которым убийцы пригрозили расправой, соврали полицейским. Они рассказали, что мужчина якобы ушёл из лагеря в неизвестном направлении и исчез.

Брат погибшего, также опасаясь расправы, долгое время не рассказывал правды.

- Однако позже в ходе грамотно спланированного и проведённого допроса он раскрыл следователю полную картину происшествия и показал яму с телом своего родственника. После этого злоумышленники были изобличены и задержаны, - сообщили в следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Вскоре трое обвиняемых предстанут перед судом. 
убийство умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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