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В Иркутске продавщицу осудили за попытку дать взятку

В Иркутске продавщицу осудили за попытку дать взятку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина находилась на рабочем месте без маски

В Иркутске в ноябре 2021 года сотрудники полиции проводили рейд по проверке соблюдения масочного режима в торговых точках. В одном из павильонов продавец работала без медицинской маски.

Чтобы избежать протокола об административном правонарушении, женщина попыталась передать полицейскому взятку в 11 тысячи рублей. Однако полицейский от денег отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Суд признал 31-летнюю женщину виновной. Ей назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.

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