Улан-удэнцу проломили череп из-за дорожного конфликта

Потерпевшего жестоко избили двое мужчин на дороге



Двое жителей Улан-Удэ, жестоко избившие мужчину во время выяснений отношений на дороге, отправятся за решётку.



Мужчины, которые друг другу приходятся родственниками, в середине мая 2020 года стали участниками дорожного конфликта. Они, ехавшие в одной машине, поссорились с другим автомобилистом, выясняя, кто кого подрезал.



В итоге родственники стали жестоко избивать своего оппонента по голове.



Потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму – ушиб головного мозга. У него диагностировано кровоизлияние в полости между мозговыми оболочками, а также вдавленный оскольчатый перелом височной и теменной кости с переходом на лобную кость со смещением костных отломков. Помимо этого, мужчине сломали шейку и головку фаланги пальца на правой кисти (рукой он, видимо, пытался закрыть голову).



Потерпевшему провели трепанацию черепа.



Оба подсудимых ранее не судимы, работают, свою вину в преступлении они так и не признали.



Суд признал их виновными в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, группой лиц.



- Судом при назначении наказания учтено противоправное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления. Мужчинам назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Ольга Васильева.



Прокуратура Советского района разъясняет, что в случае дорожного конфликта необходимо вызывать сотрудников полиции, не выходить из автомобиля в случае, если вас просят выйти и разобраться. Лучше заблокировать двери и по возможности записывать происходящее на видео.

