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Улан-удэнец украл хаски и продал прохожему

Улан-удэнец украл хаски и продал прохожему
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Породистую украденную собаку купили за 300 рублей

В Улан-Удэ раскрыли кражу собаки породы хаски; об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всё произошло днём 15 марта. Хаски украли у 22-летней девушки. Отправившись за покупками, она привязала питомца у торгового комплекса на улице Сахьяновой. Когда же вышла на улицу, собаки уже не было.

Полицейские приступили к розыску. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы неподалеку от торгового комплекса задержали мужчину с этой собакой. Он пояснил, что хаски только что ему продал незнакомец за 300 рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы вора. Вскоре он был задержан – это 48-летний горожанин, ведущий асоциальный образ жизни, ранее не раз судимый за кражи.

Он задержан и признался в содеянном. На похитителя собаки возбуждено уголовное дело. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале в Хоринске полицейские раскрыли кражу свиньи
кража собаки

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