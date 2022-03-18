Улан-удэнец украл хаски и продал прохожему





В Улан-Удэ раскрыли кражу собаки породы хаски; об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.Всё произошло днём 15 марта. Хаски украли у 22-летней девушки. Отправившись за покупками, она привязала питомца у торгового комплекса на улице Сахьяновой. Когда же вышла на улицу, собаки уже не было.Полицейские приступили к розыску. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы неподалеку от торгового комплекса задержали мужчину с этой собакой. Он пояснил, что хаски только что ему продал незнакомец за 300 рублей.Сотрудники полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы вора. Вскоре он был задержан – это 48-летний горожанин, ведущий асоциальный образ жизни, ранее не раз судимый за кражи.Он задержан и признался в содеянном. На похитителя собаки возбуждено уголовное дело.