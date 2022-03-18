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В Улан-Удэ агрессивные собаки питаются котами

В Улан-Удэ агрессивные собаки питаются котами
Происшествия,  Фото:опубликовано в "Аноним 03"
Жители Аэропорта зафиксировали нападение собак на несчастную кошку

В Улан-Удэ жители микрорайона Аэропорт жалуются на агрессивных собак, которые питаются уличными котами.

«Нападают на стариков, рвут заживо на части несчастных котов», - говорится в сообщении.

В паблике «Аноним 03» опубликовали фотографию, где собака во рту тащит кошку. По словам автора снимка, она хотела спасти кошку, но не успела. Инцидент произошёл на глазах детей с детского сада.

«Аэропорт кишит собаками. В нашем районе без шокера уже никуда не сходить. Да и его они уже перестали бояться. Сегодня опять разодрали кошку. На глазах детей с детского сада! Как она кричала, как отбивалась, но против двух собак, кусающих её, ничего не сделаешь. Пока я неслась спасать её, все было кончено. Фото прилагается. В следующий раз вместо кота у неё в пасти может оказаться ребёнок или рука чья-нибудь», - написала жительница Аэропорта.

В комментариях улан-удэнцы подтвердили опасную ситуацию с собаками в микрорайоне. Одни боятся банально выбросить мусор, на других нападают даже возле продовольственных магазинов:

«Они недавно на меня напали возле «Янты» в Аэропорту. Хорошо, что мужчина помог мне, а так не знаю, чтобы было»,

«Я уже два года хожу с перцовым баллончиком в кармане. Даже на помойку сходить мусор выкинуть опасно. Бросишь пакет и уходишь, а они сзади за ноги кусают»,

«Когда ветер или мороз, баллончик может не помочь. Вот что печально».

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ отлавливают собак в усиленном режиме. В столице Бурятии в этом году планируют отловить 3981 безнадзорных животных, по данным на 15 марта, отловлена уже 1721.

Всего в прошлом году через процедуру «отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск» прошли 5029 собак, было составлено 834 протокола по нарушениям правил выгула, регистрации, из них 97 - по допущению нападений хозяйскими животными. Наложено штрафов на 1,5 млн рублей.

В каждом районе Улан-Удэ функционируют оперштабы, куда можно подать заявку на отлов, сообщить о фактах самовыгула хозяйских собак и уточнить другую интересующую информацию. В приютах подрядных организаций сейчас содержатся около одной тысячи собак.

Пройти процедуру регистрации питомца можно по адресам: улица Зои Космодемьянской, 12, тел.: 43-79-71 или по улице Родины, 11, тел.: 18-00-05.


собаки бездомные животные

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