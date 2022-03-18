Пьяный водитель выехал на «встречку», где сбил юношу
40-летний житель Могойтуйского района Забайкальского края предстал перед судом за смертельный наезд на 15-летнего юношу.
Смертельное ДТП произошло 7 марта 2021 года около 22 часов на трассе Чита – Забайкальск в Оловяннинском районе. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения. Водитель выехал на встречную полосу, где сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.
- Следователи собрали необходимую доказательственную базу – проведены судебные экспертизы, допрошены все участники событий, собран характеризующий материал. Проведённый значительный объём работы по уголовному делу и собранные доказательства виновности подсудимого легли в основу обвинительного приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Водителя приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на три года.
Помимо этого, с подсудимого взыскана компенсация морального и материального вреда на общую сумму более 2,1 млн рублей.
Забайкальца, сбившего насмерть подростка, посадили на восемь лет
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жители Аэропорта зафиксировали нападение собак на несчастную кошку
Пьяный водитель выехал на «встречку», где сбил юношу
Женщина незаметно брала карту отца, а затем подкидывала обратно
За сутки больных ковидом, лечащихся на дому, стало больше
Водитель выехал на полосу встречного движения
Мужчина скончался до приезда «скорой»
В аварии пострадала пассажирка
Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись
Пожар случился, когда дома никого не было
От рук браконьера погибли две кабарги
Инцидент произошёл в утренние часы
Мужчина получил укушенную рану руки
Подростку провели противошоковую терапию
Водителю стало плохо в пути
Предварительная причина пожара установлена