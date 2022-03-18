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Забайкальца, сбившего насмерть подростка, посадили на восемь лет

Забайкальца, сбившего насмерть подростка, посадили на восемь лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пьяный водитель выехал на «встречку», где сбил юношу

40-летний житель Могойтуйского района Забайкальского края предстал перед судом за смертельный наезд на 15-летнего юношу.

Смертельное ДТП произошло 7 марта 2021 года около 22 часов на трассе Чита – Забайкальск в Оловяннинском районе. Мужчина управлял автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения. Водитель выехал на встречную полосу, где сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.

- Следователи собрали необходимую доказательственную базу – проведены судебные экспертизы, допрошены все участники событий, собран характеризующий материал. Проведённый значительный объём работы по уголовному делу и собранные доказательства виновности подсудимого легли в основу обвинительного приговора, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Водителя приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, мужчину лишили водительских прав на три года.

Помимо этого, с подсудимого взыскана компенсация морального и материального вреда на общую сумму более 2,1 млн рублей.


ДТП смерть

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