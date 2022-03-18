Женщина незаметно брала карту отца, а затем подкидывала обратно
В Бурятии дочь украла у пожилого отца 315 тысяч рублей.
- В полицию поступило заявление от 66-летнего жителя Хоринского района о краже денег с банковских счетов. Сумма похищенных денег составила 315,5 тысяч рублей. Полицейские установили причастность к содеянному 41-летней дочери пенсионера, у которой он, приехав из села в Еравнинском районе, гостил с ноября 2021 года, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Зная пароль от банковской карты, женщина в течение месяца обналичивала в банке и тратила его пенсионные накопления. Таким образом, она растранжирила 208 тысяч рублей.
Когда деньги закончились, она стала переводить на пенсионный счёт деньги с банковского вклада пожилого мужчины, также оплачивая покупки. За полторы недели она потратила ещё 107 тысяч рублей.
При этом карту отца женщина незаметно брала из его сумки, а после всех расходов в тот же день также прятала обратно.
Сбережениями отца она гасила долги в магазинах, покупала продукты, вещи, мебель.
- Когда отец догадался о происходящем и с вопросом обратился к дочери (смс-информирование об операциях со счетами у него отсутствовало), свою причастность злоумышленница отрицала, - отметили в МВД по Бурятии.
Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Женщина замужем, имеет двух детей. Нигде не работает. Свой поступок она объяснила отсутствием помощи со стороны пожилого отца.
Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».
Жительница Бурятии обокрала родного отца на 315 тысяч
Происшествия, Фото:
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