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Жительница Бурятии обокрала родного отца на 315 тысяч

Жительница Бурятии обокрала родного отца на 315 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина незаметно брала карту отца, а затем подкидывала обратно

В Бурятии дочь украла у пожилого отца 315 тысяч рублей.

- В полицию поступило заявление от 66-летнего жителя Хоринского района о краже денег с банковских счетов. Сумма похищенных денег составила 315,5 тысяч рублей. Полицейские установили причастность к содеянному 41-летней дочери пенсионера, у которой он, приехав из села в Еравнинском районе, гостил с ноября 2021 года, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Зная пароль от банковской карты, женщина в течение месяца обналичивала в банке и тратила его пенсионные накопления. Таким образом, она растранжирила 208 тысяч рублей.

Когда деньги закончились, она стала переводить на пенсионный счёт деньги с банковского вклада пожилого мужчины, также оплачивая покупки. За полторы недели она потратила ещё 107 тысяч рублей.

При этом карту отца женщина незаметно брала из его сумки, а после всех расходов в тот же день также прятала обратно.

Сбережениями отца она гасила долги в магазинах, покупала продукты, вещи, мебель.

- Когда отец догадался о происходящем и с вопросом обратился к дочери (смс-информирование об операциях со счетами у него отсутствовало), свою причастность злоумышленница отрицала, - отметили в МВД по Бурятии.

Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Женщина замужем, имеет двух детей. Нигде не работает. Свой поступок она объяснила отсутствием помощи со стороны пожилого отца.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». 
кража

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