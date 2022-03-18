Водитель выехал на полосу встречного движения
17 марта в селе Бичура в Бурятии пьяный водитель стал виновником ДТП.
- Около 17.40 часов 40-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», следуя в состоянии алкогольного опьянения, на улице Калинина, выехал на полосу встречного движения. Он совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением 25-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель иномарки с травмами был госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в посёлке Нижнеангарск произошло смертельное ДТП – погиб лежавший на дороге пешеход, на которого наехала «Тойота Платц».
Также 17 марта в селе Тамир Кяхтинского района пьяный водитель врезался в забор своего же дома. Травмы получила его пассажирка.
В Бурятии пьяный водитель «Тойоты» врезался в «Патриот»
Происшествия, Фото:
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