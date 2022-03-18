Пожар случился, когда дома никого не было
Вечером 16 марта в Кяхтинском районе Бурятии в жилом доме случился пожар.
На момент прибытия пожарных, хозяев дома не было, огнём были охвачены постельные принадлежности стена и пол находившиеся вблизи топящейся печи.
В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, стена и пол на общей площади 10 квадратных метров.
Предположительно, причиной пожара послужил перекал отопительной печи, в результате чего произошло возгорание вещей, находившихся на близком расстоянии с печью, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии огонь едва не уничтожил дом
Происшествия, Фото:
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