В Бурятии огонь едва не уничтожил дом

Пожар случился, когда дома никого не было



Вечером 16 марта в Кяхтинском районе Бурятии в жилом доме случился пожар.



На момент прибытия пожарных, хозяев дома не было, огнём были охвачены постельные принадлежности стена и пол находившиеся вблизи топящейся печи.



В результате пожара повреждены кровать, постельные принадлежности, стена и пол на общей площади 10 квадратных метров.



Предположительно, причиной пожара послужил перекал отопительной печи, в результате чего произошло возгорание вещей, находившихся на близком расстоянии с печью, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



