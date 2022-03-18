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В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи

В Улан-Удэ полчаса простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в утренние часы

В четверг, 17 марта, произошёл обрыв несущего троса контактной сети между остановками «БГСХА» и «Аптека» в Улан-Удэ. В этой связи с 10:03 до 10:34 закрыто движение в обе стороны трамваев маршрутов № 1,2,5.

Время простоя составило 31 минута, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 16 марта в районе проходной ЛВРЗ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 4. В этой связи на час было закрыто движение трамваев маршрутов № 1,2,4,7,8 с Элеватора в сторону «Нового моста» в обе стороны.


трамвай

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