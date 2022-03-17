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В Улан-Удэ собаки покусали прохожего

В Улан-Удэ собаки покусали прохожего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил укушенную рану руки

В Улан-Удэ зафиксировано очередное нападение собак на человека. Это произошло вечером 15 января на улице Краснодонская, где покусали прохожего.

- Сообщение о нападении собак поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу 16 марта, - сообщили «Байкал-Daily» в комитете городского хозяйства.

Пострадавший мужчина получил укушенную рану руки. После осмотра медики отпустили его домой.

Более подробная информация устанавливается. Сейчас выясняется, были ли агрессивные собаки бродячими или же хозяйскими.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в эти месяцы зафиксирован ряд нападений собак на людей. Пожалуй, самое страшное за последнее время событие произошло 19 февраля. Находящийся на самовыгуле большой хозяйский алабай напал на проходящую мимо женщину в СНТ «Авиатор». Пострадавшая получила тяжёлые травмы (множественные укушенные раны головы, лица, бедра, паховой области, шок 3 степени). В больнице её сразу отправили на операционный стол.

собаки

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