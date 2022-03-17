В Иркутске автомобилист сбил женщину и врезался в семь машин

Водителю стало плохо в пути
Крупное ДТП произошло на улице Новаторов во втором Иркутске 16 марта. Пострадала 40-летняя женщина, а также оказались повреждены семь иномарок, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожный инцидент произошёл на парковочной площадке. Водитель Peugeot не справился с рулевым управлением, снёс дорожное ограждение, наехал на женщину и врезался в припаркованные машины.
Как пояснил сам автомобилист, во время движения ему стало плохо, он потерял контроль над транспортом, что происходило дальше не помнит.
Пострадавшая госпитализирована. По первоначальным данным, полученные травмы не представляют опасности для жизни.
Предварительная причина пожара установлена
Молодой человек забил двух мужчин до смерти
Агрессивная женщина оскорбляла девушку из Бурятии и разбила её телефона
Мужчина оказал сопротивление при задержании
На мужчину возбудили уголовное дело
Мужчина спрятал наркотики в ограде
Тела погибших мужа и жены нашла соседка
На протоке Степная объявлен режим повышенной готовности
Молодые грабители сбежали через окно
Муж отправился в колонию строгого режима, его супруга – в колонию общего режима
Неизвестные убрали установленные ранее блоки
У Евгения Белобородова остались жена и дочь
«Чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками
Дверь, ведущую в подвал с кладовками, жильцы многоквартирного дома не закрывали
Простой произошёл из-за схода трамвая с рельсов