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В Иркутске автомобилист сбил женщину и врезался в семь машин

В Иркутске автомобилист сбил женщину и врезался в семь машин
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водителю стало плохо в пути

Крупное ДТП произошло на улице Новаторов во втором Иркутске 16 марта. Пострадала 40-летняя женщина, а также оказались повреждены семь иномарок, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожный инцидент произошёл на парковочной площадке. Водитель Peugeot не справился с рулевым управлением, снёс дорожное ограждение, наехал на женщину и врезался в припаркованные машины.


Как пояснил сам автомобилист, во время движения ему стало плохо, он потерял контроль над транспортом, что происходило дальше не помнит.

Пострадавшая госпитализирована. По первоначальным данным, полученные травмы не представляют опасности для жизни.


ДТП

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