Предварительная причина пожара установлена
16 марта в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии загорелся курятник с птицами.
Огонь уничтожил строение. На пожаре погибли 20 куриц.
- По версии дознавателей МЧС, предположительной причиной пожара попадание опилок на дымоход отопительной трубы по деревянной обрешётке, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии заживо сгорели 20 куриц
Происшествия, Фото:
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