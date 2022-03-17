Молодой человек забил двух мужчин до смерти
Житель Бурятии признан виновным в двойном убийстве. Приговором Верховного суда республики от 16 марта ему назначено 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 8 марта 2021 года в бичурском селе Слобода. 21-летний молодой человек вместе с матерью и её сожителем пришёл в гости к односельчанину. Компания стала распивать спиртное, отмечая Международный женский день. Вечером пьяные парень и сожитель его матери поссорились из-за небольшого повода. Вспыхнула потасовка. Молодой человек избил своего отчима. Затем он набросился на хозяина дома, который пытался успокоить его.
Он наносил удары ногами, руками в область головы, груди. От полученных травм оба мужчины скончались на месте.
На утро парень спрятался в соседнем селе. Оттуда он позвонил в полицию и сообщил о происшествии, представившись другим именем. Но избежать ответственности не удалось, его вина была доказана.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Жителя Бурятии посадили на 17 лет за двойное убийство
Происшествия, Фото:
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