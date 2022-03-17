Москвичка-расистка набросилась на уроженку Бурятии









Когда женщина скрылась в подъезде, уроженка Бурятии решила снять на видео место и адрес дома. Однако хамка вышла на улицу и вновь начала грубо высказываться в адрес Светланы. Она выбила из её рук телефон, тем самым разбив экран.



От соседей удалось узнать, на каком этаже эта живёт агрессивная женщина. После этого уроженка Бурятии обратилась в полицию и написала заявление. Стражи порядка признались ей, что догадываются, о ком идёт речь. Также на проблему Светланы отреагировали в полпредстве Бурятии в Москве. Они связались с пострадавшей и пообещали держать дело на контроле.



Светлана уже год живёт в Москве. С похожей ситуацией она столкнулась однажды на детской площадке. Местная жительница выразилась «Понаехали» в адрес уроженки Бурятии. Но тогда всё урегулировали мирным путём, а девушка поняла свою ошибку. С подобной грубой агрессией, как в этот раз, Светлане не приходилось встречаться.



- В такое сложное время нужно объединяться всем народам, а не так сеять вражду внутри страны, - рассуждает Светлана.



Она надеется, что женщина понесёт наказание.



Как сообщал «Байкал-Daily», год назад на двух девушек из Бурятии с похожими высказываниями



В итоге москвичку, напавшую на двух уроженок Бурятии и оскорблявшую их по национальному признаку, осудили. Женщину признали виновной по ст. 116 УК РФ «Побои» и



Когда женщина скрылась в подъезде, уроженка Бурятии решила снять на видео место и адрес дома. Однако хамка вышла на улицу и вновь начала грубо высказываться в адрес Светланы. Она выбила из её рук телефон, тем самым разбив экран.От соседей удалось узнать, на каком этаже эта живёт агрессивная женщина. После этого уроженка Бурятии обратилась в полицию и написала заявление. Стражи порядка признались ей, что догадываются, о ком идёт речь. Также на проблему Светланы отреагировали в полпредстве Бурятии в Москве. Они связались с пострадавшей и пообещали держать дело на контроле.Светлана уже год живёт в Москве. С похожей ситуацией она столкнулась однажды на детской площадке. Местная жительница выразилась «Понаехали» в адрес уроженки Бурятии. Но тогда всё урегулировали мирным путём, а девушка поняла свою ошибку. С подобной грубой агрессией, как в этот раз, Светлане не приходилось встречаться.- В такое сложное время нужно объединяться всем народам, а не так сеять вражду внутри страны, - рассуждает Светлана.Она надеется, что женщина понесёт наказание.Как сообщал «Байкал-Daily», год назад на двух девушек из Бурятии с похожими высказываниями накинулись агрессивные москвички . Всё также приключилось возле дома, где девушки сидели на лавочке. Женщины оскорбляли девушек, одна из них бросилась с кулаками.В итоге москвичку, напавшую на двух уроженок Бурятии и оскорблявшую их по национальному признаку, осудили. Женщину признали виновной по ст. 116 УК РФ «Побои» и назначили 320 часов обязательных работ

Уроженка Бурятии Светлана на днях столкнулась в Москве с оскорблением по национальному признаку. Она сняла на видео часть конфликта и рассказала «Байкал-Daily», как всё произошло.В шестом часу вечера 15 марта Светлана шла возле дома по улице Ростокинская. Проходя мимо местных жителей, она услышала из уст с виду нетрезвой женщины слово, которым обычно оскорбляют народы Средней Азии, а также уроженцев Кавказа и других нерусских народов.Не обращая на оскорбление внимание, Светлана продолжила путь. Однако женщина на этом не остановилась и стала кричать вслед: «***. Понаехали!».Заметив, что женщина догоняет её, Светлана стала снимать видео. Однако агрессивной женщине это не понравилось.- Ты кто такая? Откуда взялась-то? *** ты! – говорила агрессивная женщина.В руках у нападавшей женщины была жестяная банка, которой она замахивалась на девушку. Москвичка продолжала оскорблять её: «***», «Ты кто такая?», грубо материлась и угрожала избиением.