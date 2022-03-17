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В Иркутской области пьяный водитель направил пистолет на сотрудника ГИБДД

В Иркутской области пьяный водитель направил пистолет на сотрудника ГИБДД
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина оказал сопротивление при задержании

В городе Черемхово возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя, направившего на сотрудника ГИБДД пневматический пистолет. Также мужчина оказывал сопротивление при задержании, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Дорожный инцидент произошёл в городе Черемхово на улице Некрасова. Вечером внимание сотрудников привлёк автомобиль Mazda Demio, который ехал по встречной полосе. Водителю был подан сигнал об остановке.

К автомобилю проследовал инспектор ДПС, который попросил водителя предоставить документы. Так как от мужчины исходил запах алкоголя, ему было предложено пройти в патрульный автомобиль для разбирательства.

Нарушитель вышел из машины и внезапно направил на сотрудника Госавтоинспекции пистолет.

- В сложившейся ситуации в отношении мужчины инспектором в соответствии с федеральным законом «О полиции» была применена физическая сила. При задержании нарушитель оказывал сопротивление, выражался нецензурной бранью, - отметили в ГУ МВД по Иркутской области.

Задержанным оказался 29-летний ранее судимый и неоднократно привлекавшийся к административной ответственности житель города Черемхово. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался и как-либо комментировать свой поступок не стал.

В отношении него возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении сотрудника власти.

Кроме того, в отношении фигуранта составлен ряд административных материалов, в том числе за управление автомобилем, не имея для этого соответствующего водительского удостоверения, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и отказ от медосвидетельствования.

У нарушителя изъят пневматический пистолет, а машина помещена на специализированную автостоянку.


ГИБДД насилие в отношении представителя власти

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