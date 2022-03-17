У жителя Бурятии нашли спрятанный мешок конопли

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина спрятал наркотики в ограде



Днем 12 марта в ходе отработки анонимного сообщения участковые уполномоченные полиции пришли домой к 39-летнему жителю села Билютай Бичурского района Бурятии. В ограде его дома полицейские нашли мешок с коноплёй весом более шести килограммов.



Коноплю спрятал в одной из надворных построек. На место выехала следственно-оперативная группа.



- В присутствии родственников и двух понятых наркотическое средство было изъято следователем. Подозреваемый задержан участковыми ночью, когда вернулся домой из поездки. Мужчина признался, что в конце февраля собрал запрещённое вещество. Освидетельствованием у него, предварительно, установлен факт потребления наркотика, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ранее он был неоднократно судим, в том числе, за наркопреступления. Из мест лишения свободы освободился летом прошлого года. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

