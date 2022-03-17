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У жителя Бурятии нашли спрятанный мешок конопли

У жителя Бурятии нашли спрятанный мешок конопли
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Мужчина спрятал наркотики в ограде

Днем 12 марта в ходе отработки анонимного сообщения участковые уполномоченные полиции пришли домой к 39-летнему жителю села Билютай Бичурского района Бурятии. В ограде его дома полицейские нашли мешок с коноплёй весом более шести килограммов.

Коноплю спрятал в одной из надворных построек. На место выехала следственно-оперативная группа.

- В присутствии родственников и двух понятых наркотическое средство было изъято следователем. Подозреваемый задержан участковыми ночью, когда вернулся домой из поездки. Мужчина признался, что в конце февраля собрал запрещённое вещество. Освидетельствованием у него, предварительно, установлен факт потребления наркотика, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Ранее он был неоднократно судим, в том числе, за наркопреступления. Из мест лишения свободы освободился летом прошлого года. Постоянного источника дохода не имеет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. 
наркотики конопля

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