В пригороде Улан-Удэ супруги погибли из-за газовой горелки

Тела погибших мужа и жены нашла соседка



Вечером 16 марта в доме в пригородном селе Сужа обнаружили тела 56-летнего мужчины и его 53-летней супруги. Следователи проводят доследственную проверку.



По предварительным данным, супруги жили в частном доме в селе Сужа Иволгинского района. На зиму они уезжали в другой город к детям, после чего 11 марта вернулись обратно. У супругов не было запасов дров, поэтому мужчина взял портативную газовую горелку, при помощи которой стал отапливать дом.



- В последний раз сельчане видели супружескую пару 14 марта; этим же днём датированы последние принятые на их телефоны звонки. Спустя два дня вечером соседка зашла к ним домой через незапертую дверь и в спальне обнаружила тела мужчины и женщины. Внутри ощущался резкий запах газа. Вероятно, ночью супруги погибли во сне, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия.

