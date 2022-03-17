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В пригороде Улан-Удэ супруги погибли из-за газовой горелки

В пригороде Улан-Удэ супруги погибли из-за газовой горелки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Тела погибших мужа и жены нашла соседка

Вечером 16 марта в доме в пригородном селе Сужа обнаружили тела 56-летнего мужчины и его 53-летней супруги. Следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, супруги жили в частном доме в селе Сужа Иволгинского района. На зиму они уезжали в другой город к детям, после чего 11 марта вернулись обратно. У супругов не было запасов дров, поэтому мужчина взял портативную газовую горелку, при помощи которой стал отапливать дом.

- В последний раз сельчане видели супружескую пару 14 марта; этим же днём датированы последние принятые на их телефоны звонки. Спустя два дня вечером соседка зашла к ним домой через незапертую дверь и в спальне обнаружила тела мужчины и женщины. Внутри ощущался резкий запах газа. Вероятно, ночью супруги погибли во сне, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. 
смерть несчастный случай

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