В Улан-Удэ возникла угроза обрушения береговой линии

На протоке Степная объявлен режим повышенной готовности



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял решение о расширении зоны реагирования режима «Повышенная готовность». С 9 утра 17 марта в зону также попала протока Степная, сообщили в пресс-службе мэрии.



Режим повышенной готовности связан с угрозой разрушения береговой линии в СНТ «Черёмушки» и «Весна» из-за активного таяния льда.



- В ближайшее время комбинат по благоустройству приступит к восстановлению, укреплению берега и недопущению его дальнейшего разрушения. Планируется, что протяжённость работ составит более 150 метров, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.



Для восстановления береговой линии протоки Степная в СНТ «Весна», «Черемушки» минприроды Бурятии выделило около 26 млн рублей, также более 1,3 млн рублей направил муниципальный бюджет.



В январе 2022 года режим «Повышенная готовность» был введён из-за роста наледных образований на ручье Байдонов Ключ в микрорайоне Забайкальском, ручьях на Верхней Берёзовке, микрорайонах Мостовой и Дивизионный.



Работы по устранению наледообразования на ручьях продолжаются, ежедневно производится мониторинг. Ориентировочно работы завершатся в середине апреля, сообщили в комитете городского хозяйства.



В целом к возможному весеннему половодью и летнему паводку МУП «Водоканал» подготовил 12 единиц тяжёлой техники: самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, автокраны, а также шесть водовозок, семь вакуумных и илососных автомашин, восемь дизельных генераторов. На складе на случай ЧС имеется аварийный запас оборудования и материалов – это насосы, дизельные генераторы, тепловые пушки, сварочные аппараты, пожарные гидранты, задвижки, люки, подшипники, насосы, цемент, трубы и т.д.. Приобретено 500 кг дезинфицирующего средства для обеззараживания почвогрунта от загрязнения в случае выхода сточных вод.



Комбинат по благоустройству создал аварийный запас бутового камня – всего 500 тонн.



По данным управления по ЧС, в период возможного паводка в зону подтопления могут попасть 1200 домовладений. Практически в каждом имеется домашнее животное.



Также в зоне подтопления находятся 127 электроустановок. В 2022 году планируется ремонт 32-х зданий подстанций на сумму 9,4 млн рублей. Ревизия электросетевого хозяйства проведена, поднятие подстанций и укрепление опор не требуется.



