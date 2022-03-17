В Улан-Удэ вновь перекрыли ледовую переправу

Ледовую переправу в микрорайоне Мостовой города Улан-Удэ перекрыли повторно. Установленные ранее блоки убрали неизвестные. Мобильная бригада вновь их установила и укрепила песком, чтобы заблокировать выезд транспорта на лёд.
В прошлом году переправа работала примерно до 15 марта. В этом году тёплая погода привела к раннему таянию льда. Вверх по течению реки Селенга образовалась внушительная проталина. В связи с этим для безопасности жителей было принято решение заблокировать съезд пораньше – 1 марта.
Ледовая переправа в микрорайоне Мостовой открывается в конце декабря каждого года.
- Отметим, специалистами управления по ЧС совместно с администрацией Железнодорожного района будут проводиться рейды по несанкционированным заездам на ледовую переправу. В случае выявления подобных случаев, виновникам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.