 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Улан-Удэ вновь перекрыли ледовую переправу

Происшествия, 
Неизвестные убрали установленные ранее блоки

Ледовую переправу в микрорайоне Мостовой города Улан-Удэ перекрыли повторно. Установленные ранее блоки убрали неизвестные. Мобильная бригада вновь их установила и укрепила песком, чтобы заблокировать выезд транспорта на лёд.

В прошлом году переправа работала примерно до 15 марта. В этом году тёплая погода привела к раннему таянию льда. Вверх по течению реки Селенга образовалась внушительная проталина. В связи с этим для безопасности жителей было принято решение заблокировать съезд пораньше – 1 марта.

Ледовая переправа в микрорайоне Мостовой открывается в конце декабря каждого года.

- Отметим, специалистами управления по ЧС совместно с администрацией Железнодорожного района будут проводиться рейды по несанкционированным заездам на ледовую переправу. В случае выявления подобных случаев, виновникам грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Ледовые переправы Улан-Удэ Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного
В Бурятии сообщили о гибели на Украине 20-летнего военного
Происшествия, 17.03.2022
У Евгения Белобородова остались жена и дочь
В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»
В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»
Происшествия, 17.03.2022
«Чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками
В Бурятии подросток украл колёса из подвальной кладовки
В Бурятии подросток украл колёса из подвальной кладовки
Происшествия, 17.03.2022
Дверь, ведущую в подвал с кладовками, жильцы многоквартирного дома не закрывали
В Улан-Удэ простаивали трамваи
В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия, 17.03.2022
Простой произошёл из-за схода трамвая с рельсов 
В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине
В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине
Происшествия, 16.03.2022
У погибшего Батора Цыденова остались жена и трое детей  
Талые воды топят два села в Бурятии
Талые воды топят два села в Бурятии
Происшествия, 16.03.2022
Из-за этого ограничили движение большегрузов по мосту
Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников
Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников
Происшествия, 16.03.2022
Девушка поверила в необычайно низкую цену
В Бурятии будут судить виновницу пожара, где погибли отец и дочь
В Бурятии будут судить виновницу пожара, где погибли отец и дочь
Происшествия, 16.03.2022
Отец с маленькой дочерью не смогли выбраться из затянутого дымом подъезда
20 кг марихуаны изъяли полицейские из багажника машины в Бурятии
20 кг марихуаны изъяли полицейские из багажника машины в Бурятии
Происшествия, 16.03.2022
Наркотики пассажир вёз под видом личных вещей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^