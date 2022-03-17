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В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»

В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
«Чёрные» лесорубы устроили гонки с лесниками

Во время ночного патрулирования в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники Заудинского лесничества заметили свет фар в лесу. Лесники выехали вслед за подозрительным автомобилем «УАЗ» с прицепом.

Водитель, заметив преследование, попытался скрыться. Нарушители даже отцепили прицеп, чтобы преградить путь лесникам, однако сотрудники лесной охраны были готовы к такому манёвру.

Тогда нарушители пытались скрыться от лесничих в посёлке Николаевский. Впрочем, сотрудникам Заудинского лесничества удалось опередить автомобиль «УАЗ» и преградить им путь.

 

В машине оказались два жителя посёлка Николаевский.

Они отрицали, что рубили деревья и заявили, что ночью в лесу искали потерявшуюся корову.

Впрочем, выяснилось, что на самом деле мужчины незаконно вырубили около семи кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.



Незаконно вырубленные деревья, бензопила, автомобиль «УАЗ» и самодельный прицеп были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения.

Один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.


По информации республиканского агентства лесного хозяйства


черные лесорубы

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