В Бурятии «чёрные» лесорубы заявили, что «искали корову»





Тогда нарушители пытались скрыться от лесничих в посёлке Николаевский. Впрочем, сотрудникам Заудинского лесничества удалось опередить автомобиль «УАЗ» и преградить им путь.









В машине оказались два жителя посёлка Николаевский.



Они отрицали, что рубили деревья и заявили, что ночью в лесу искали потерявшуюся корову.



Впрочем, выяснилось, что на самом деле мужчины незаконно вырубили около семи кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей. В машине оказались два жителя посёлка Николаевский.Они отрицали, что рубили деревья и заявили, что ночью в лесу искали потерявшуюся корову.Впрочем, выяснилось, что на самом деле мужчины незаконно вырубили около семи кубометров сосны в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 150 тысяч рублей.









Незаконно вырубленные деревья, бензопила, автомобиль «УАЗ» и самодельный прицеп были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения.



Один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.



По информации республиканского агентства лесного хозяйства





Незаконно вырубленные деревья, бензопила, автомобиль «УАЗ» и самодельный прицеп были изъяты. Все материалы переданы в ОМВД по Тарбагатайскому району для принятия правового решения.Один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.

Во время ночного патрулирования в Тарбагатайском районе Бурятии сотрудники Заудинского лесничества заметили свет фар в лесу. Лесники выехали вслед за подозрительным автомобилем «УАЗ» с прицепом.Водитель, заметив преследование, попытался скрыться. Нарушители даже отцепили прицеп, чтобы преградить путь лесникам, однако сотрудники лесной охраны были готовы к такому манёвру.