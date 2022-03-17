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В Улан-Удэ простаивали трамваи

В Улан-Удэ простаивали трамваи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Простой произошёл из-за схода трамвая с рельсов

16 марта в 15:44 в районе проходной ЛВРЗ с рельсов сошёл трамвай, следовавший по маршруту № 4. В этой связи было закрыто движение трамваев маршрутов № 1,2,4,7,8 с Элеватора в сторону «Нового моста» в обе стороны.

Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. В 16:33 движение трамваев маршрутов № 1,7 с Элеватора в сторону «Нового моста» восстановлено. Время простоя составило 49 минут. В 16:44 движение трамваев маршрутов № 2,4,8 с развязки 20А квартал в сторону «Нового моста» восстановлено. Время простоя – один час, сообщается в оперативной сводке по городу.


сход с рельсов трамвай

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