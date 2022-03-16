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В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине

В Бурятии простились с танкистом, погибшим на Украине
Происшествия,  Фото:правительство Бурятии
У погибшего Батора Цыденова остались жена и трое детей

16 марта в Кяхте простились с младшим сержантом 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 40-летним Батором Цыденовым. Он погиб ходе спецоперации на Украине.

За проявленные доблесть и героизм указом президента России награждён Орденом мужества посмертно.

У Батора Цыденова остались жена и трое детей.

Проводить героя в последний путь пришли родные, близкие, одноклассники, однокурсники и односельчане.

Заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

- От главы Бурятии, от правительства, от себя лично выражаю соболезнования семье, друзьям, близким Батора Валерьевича. Он честно до конца исполнил свой долг по защите людей. Наши солдаты сегодня выполняют тяжелую и сложную задачу по защите наших граждан и защите нашей страны. Наш долг - позаботиться о детях Батора Валерьевича, о его семье, - сказал Вячеслав Цыбикжапов.

От имени сослуживцев свои слова благодарности сказал и.о. командира 37 отдельной мотострелковой бригады, полковник Рустам Кинебаев.

- Сегодня мы провожаем в последний путь нашего боевого товарища, нашего сержанта Цыденова Батора Валерьевича. Он погиб как настоящий мужчина, защищая своё Отечество, защищая свою семью, с оружием в руках. В бою он отдал своё самое дорогое - свою жизнь. Я уверен, что смерть не прошла даром, и его дети будут жить в мире и спокойствии. Он отдал свою жизнь в борьбе с неофашизмом, расплодившемся на Украине, защищая наше Отечество. Трудно найти слова утешения, слова поддержки для близких. Мы будем вечно помнить нашего героя. Пусть земля ему будет пухом! – сказал Рустам Кинебаев.

- Мы сегодня хороним нашего брата Батора. Он молодой, но исполнил свой воинский долг и отдал свою жизнь. Мы скорбим и будем помнить. Родственники, друзья, наши земляки, все мы помогаем семье Батора. Хочу сказать сослуживцам, чтобы с этой военной операции наши друзья и наши родственники, земляки, чтобы все вернулись живыми и невредимыми домой, - сказал ширээтэ лама Бултумурского дацана, брат Батора Цыденова.

Батор Валерьевич Цыренов родился 2 января 1982 года в селе Мурочи Кяхтинского района. В 1999 году окончил Мурочинскую среднюю школу, в 2004 году – Бурятское республиканское училище культуры и искусств по специальности «педагог-живописец». После окончания училища был призван на срочную военную службу в армию. С сентября 2008 года остался на воинской службе по контракту. С июня 2014 года проходил военную службу по контракту наводчиком в танковой роте танкового батальона.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим в ходе спецоперации старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.

6 марта в Рязани прошла церемония прощания с погибшим заместителем командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковником Денисом Глебовым.

8 марта на Кубани простились с майором Алексеем Ильницким, который также служил в 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Улан-Удэ.

9 марта в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии похоронили старшего лейтенанта мотострелкового батальона Цырена Балданова.

10 марта в селе Хонхолой Бичурского района Бурятии простились с 24-летним командиром взвода бригады береговой обороны Цыбикжапом Бадмаевым. Цыбикжап героическим поступком спас свою роту – это более 100 человек.

11 марта в селе Иволгинск прошла панихида по ефрейтору отдельной гвардейской мотострелковой бригады Найдану Бадмаеву.

12 марта в Улан-Удэ простились с четырьмя военнослужащими 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады: Александром Шокуном, Александром Михалевым, Антон Вороновым, Евгением Романовым.

13 марта в Улан-Удэ простились с ещё одним военнослужащим 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Данилом Новолодским.

15 марта в Кяхте простились с 18-летним военнослужащим Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Давидом Арутюняном. Он сразу после принятия присяги заключил контракт о прохождении военной службы. Давид погиб, спасая раненого механика-водителя подбитой боевой машины.

Также на Украине погиб служивший в Улан-Удэ капитан Бадма Бадмаев, уроженец Калмыкии.

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