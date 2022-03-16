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Талые воды топят два села в Бурятии

Талые воды топят два села в Бурятии
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Из-за этого ограничили движение большегрузов по мосту

В селе Усть-Урма в Селенгинском районе Бурятии напряжённая гидрологическая обстановка. В группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщают, что поверхностные талые воды зашли на придомовые территории двух участков.

Сегодня проводится распиловка льда, чтобы отвести воды в сторону.

На месте работает четыре единицы техники и 11 человек. В борьбе со стихией помогают местные жители.


В селе Гусиное Озеро также наблюдается выход талых вод. Ситуация находится под контролем, ведётся мониторинг, отмечается в «Селенга-инфо».

По этой причине ограничено движение большегрузных машин на мосту Удунга. Установлен ограничительной знак. Местных жителей просят заранее планировать пути объезда.

подтопление

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