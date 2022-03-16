Талые воды топят два села в Бурятии





В селе Усть-Урма в Селенгинском районе Бурятии напряжённая гидрологическая обстановка. В группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщают, что поверхностные талые воды зашли на придомовые территории двух участков.Сегодня проводится распиловка льда, чтобы отвести воды в сторону.На месте работает четыре единицы техники и 11 человек. В борьбе со стихией помогают местные жители.В селе Гусиное Озеро также наблюдается выход талых вод. Ситуация находится под контролем, ведётся мониторинг, отмечается в «Селенга-инфо».По этой причине ограничено движение большегрузных машин на мосту Удунга. Установлен ограничительной знак. Местных жителей просят заранее планировать пути объезда.