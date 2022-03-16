Талые воды топят два села в Бурятии

Из-за этого ограничили движение большегрузов по мосту
В селе Усть-Урма в Селенгинском районе Бурятии напряжённая гидрологическая обстановка. В группе «Селенга-инфо. 24/7» сообщают, что поверхностные талые воды зашли на придомовые территории двух участков.
Сегодня проводится распиловка льда, чтобы отвести воды в сторону.
На месте работает четыре единицы техники и 11 человек. В борьбе со стихией помогают местные жители.
В селе Гусиное Озеро также наблюдается выход талых вод. Ситуация находится под контролем, ведётся мониторинг, отмечается в «Селенга-инфо».
По этой причине ограничено движение большегрузных машин на мосту Удунга. Установлен ограничительной знак. Местных жителей просят заранее планировать пути объезда.
Он пытался продать место на кладбище
Ущерб превысил 30 миллионов
Следователи начали проверку
Девушка поверила в необычайно низкую цену
Мужчина нанёс ущерб почти на 200 тысяч
Отец с маленькой дочерью не смогли выбраться из затянутого дымом подъезда
Друзья сбежали из соцучреждения
Угонщик ехал, пока не кончился бензин
Наркотики пассажир вёз под видом личных вещей
Девочки выбрали одежду, не оснащённую антикражными устройствами
Одного пострадавшего ребёнка перевели в больницу в Улан-Удэ
Личность одного из погибших в крупном ДТП с участием микроавтобуса, вёзшего детей, пока не установлена
Мужчине грозит до восьми лет колонии
Стали известны подробности крупной аварии с участием микроавтобуса, перевозившего детей
Водитель автобуса и пассажиры, среди которых девять подростков, доставлены в больницу