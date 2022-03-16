Замдиректора ритуального агентства в Иркутской области будут судить за взятку

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он пытался продать место на кладбище



В Иркутском районе Иркутской области 62-летний заместитель директора ритуального агентства обвиняется в покушении на мошенничество.



По версии следствия, 9 июня 2021 года мужчина на кладбище на 8 км Голоустненского тракта намеревался получить от мужчины 200 тысяч рублей. За эти деньги он предлагал ему выбрать место на кладбище для захоронения родственника, хотя по закону места погребения предоставляются бесплатно.



Однако взяточника задержали на месте.



- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ КР по Иркутской области.

