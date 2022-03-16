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В Иркутской области лидер ОПГ «чёрных» лесорубов обвиняется в легализации 21 млн

Происшествия, 
Ущерб превысил 30 миллионов

В Иркутской области возбудили уголовное дело о легализации не менее 21 млн рублей, полученных от продажи незаконно вырубленного леса. Подозреваемым является лидер преступного сообщества «чёрных» лесорубов.

- В отношении предполагаемого лидера преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей возбуждено уголовное дело о легализации криминальных доходов. Ранее ему и другим подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной рубке леса и участии в деятельности организованного преступного сообщества. Установлено, что полученный от реализации незаконно добытой древесины доход в сумме не менее 21 миллиона рублей был легализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Мужчина перевёл деньги на счета своих близких родственников, а затем по договорам займа перечислил их подконтрольному коммерческому предприятию. Деньги были потрачены на дорогую технику для фермерского хозяйства и два автомобиля премиум-класса.

Уголовное дело о создании организованного преступного сообщества «чёрных» лесорубов было возбуждено в декабре 2021 года. Они действовали в Качугском районе Иркутской области. По версии следствия, в криминальную организацию входили лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников, которые рубили деревья.


Фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, вырубали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и продавали её по рыночной стоимости. 

По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 30 миллионов рублей.

Значительную помощь следствию оказали неравнодушные местные жители, благодаря которым сформирована свидетельская база.
черные лесорубы отмывание денег

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