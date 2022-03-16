В Иркутской области лидер ОПГ «чёрных» лесорубов обвиняется в легализации 21 млн









По оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фонду, превысил 30 миллионов рублей.



Значительную помощь следствию оказали неравнодушные местные жители, благодаря которым сформирована свидетельская база.



В Иркутской области возбудили уголовное дело о легализации не менее 21 млн рублей, полученных от продажи незаконно вырубленного леса. Подозреваемым является лидер преступного сообщества «чёрных» лесорубов.- В отношении предполагаемого лидера преступного сообщества нелегальных лесозаготовителей возбуждено уголовное дело о легализации криминальных доходов. Ранее ему и другим подозреваемым были предъявлены обвинения в незаконной рубке леса и участии в деятельности организованного преступного сообщества. Установлено, что полученный от реализации незаконно добытой древесины доход в сумме не менее 21 миллиона рублей был легализован, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Мужчина перевёл деньги на счета своих близких родственников, а затем по договорам займа перечислил их подконтрольному коммерческому предприятию. Деньги были потрачены на дорогую технику для фермерского хозяйства и два автомобиля премиум-класса.Уголовное дело о создании организованного преступного сообщества «чёрных» лесорубов было возбуждено в декабре 2021 года. Они действовали в Качугском районе Иркутской области. По версии следствия, в криминальную организацию входили лидер, пять бригадиров и свыше 30 работников, которые рубили деревья.Фигуранты использовали документы местного крестьянско-фермерского хозяйства, дающие право на рубку деревьев и переработку пиломатериалов для различных нужд. При этом злоумышленники, имея документы прикрытия, вырубали деловые сорта древесины за пределами отведенной для этих целей арендной базы и продавали её по рыночной стоимости.