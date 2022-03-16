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В Забайкалье стая собак дважды напала на восьмилетнего мальчика

В Забайкалье стая собак дважды напала на восьмилетнего мальчика
Происшествия,  Фото:pexels.com
Следователи начали проверку

В Забайкальском крае собаки продолжают нападать на людей. В СМИ вновь сообщили о таком инциденте.

15 марта в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Гвардейском микрорайоне посёлка Каштак Забайкальского края стая собак дважды в течение двух дней напала на восьмилетнего ребёнка по пути следования в школу и обратно. Об этом рассказала мама ребёнка.

Как следует из публикаций, прохожие отогнали животных, и мальчик не получил травм, однако после инцидента испытывает страх перед выходом на улицу.

- По данному факту по указанию руководителя регионального СУ СКР организована доследственная проверка. Следователи установят личность ребёнка, который подвергся нападению собак, проведут необходимые опросы, осмотры и иные неотложные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

В рамках доследственной проверки будут установлены должностные лица, в чьи обязанности входит контроль за отловом безнадзорных животных. Их действиям либо бездействию следователи дадут правовую оценку.

По информации о нападении собак в этом микрорайоне на девушку 9 марта следователи уже проводят процессуальную проверку.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта появилась информация о том, что в Чите безнадзорная собака напала на девочку.

7 марта также в СМИ сообщали о нападении стаи собак на школьницу в Чите. От стаи животных девочку отбил мужчина. 


собаки

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