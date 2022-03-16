Следователи начали проверку
В Забайкальском крае собаки продолжают нападать на людей. В СМИ вновь сообщили о таком инциденте.
15 марта в средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Гвардейском микрорайоне посёлка Каштак Забайкальского края стая собак дважды в течение двух дней напала на восьмилетнего ребёнка по пути следования в школу и обратно. Об этом рассказала мама ребёнка.
Как следует из публикаций, прохожие отогнали животных, и мальчик не получил травм, однако после инцидента испытывает страх перед выходом на улицу.
- По данному факту по указанию руководителя регионального СУ СКР организована доследственная проверка. Следователи установят личность ребёнка, который подвергся нападению собак, проведут необходимые опросы, осмотры и иные неотложные проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.
В рамках доследственной проверки будут установлены должностные лица, в чьи обязанности входит контроль за отловом безнадзорных животных. Их действиям либо бездействию следователи дадут правовую оценку.
По информации о нападении собак в этом микрорайоне на девушку 9 марта следователи уже проводят процессуальную проверку.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 марта появилась информация о том, что в Чите безнадзорная собака напала на девочку.
7 марта также в СМИ сообщали о нападении стаи собак на школьницу в Чите. От стаи животных девочку отбил мужчина.
В Забайкалье стая собак дважды напала на восьмилетнего мальчика
Происшествия, Фото:
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