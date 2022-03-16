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Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников

Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Девушка поверила в необычайно низкую цену

Девушка из Ангарска перевела 68 тысяч рублей мошенникам, пытаясь приобрести последнюю модель iPhone. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

Объявление о продаже iPhone 13 работница кафе обнаружила несколько дней назад в социальной сети. При этом цена за смартфон значилась ниже рыночной и составляла всего 68,5 тысяч рублей.

Желая приобрести устройство, девушка связалась с автором объявления. «Продавец» попросил перевести три тысячи рублей для проверки способа оплаты и ещё больше 11 тысяч рублей в виде задатка. Не подозревая подвоха, девушка выполнила обе просьбы.

После этого собеседник сообщил, что выслал смартфон транспортной компанией, а для получения кода отслеживания посылки потребовал перечислить ему остальную сумму, что ангарчанка и сделала.

Получив код и проверив его, девушка выяснила, что он недействителен. К этому времени мошенник заблокировал переписку с ней.

Поняв, что её обманули, ангарчанка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».





мошенничество

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