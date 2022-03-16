Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Девушка поверила в необычайно низкую цену



Девушка из Ангарска перевела 68 тысяч рублей мошенникам, пытаясь приобрести последнюю модель iPhone. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Объявление о продаже iPhone 13 работница кафе обнаружила несколько дней назад в социальной сети. При этом цена за смартфон значилась ниже рыночной и составляла всего 68,5 тысяч рублей.



Желая приобрести устройство, девушка связалась с автором объявления. «Продавец» попросил перевести три тысячи рублей для проверки способа оплаты и ещё больше 11 тысяч рублей в виде задатка. Не подозревая подвоха, девушка выполнила обе просьбы.



После этого собеседник сообщил, что выслал смартфон транспортной компанией, а для получения кода отслеживания посылки потребовал перечислить ему остальную сумму, что ангарчанка и сделала.



Получив код и проверив его, девушка выяснила, что он недействителен. К этому времени мошенник заблокировал переписку с ней.



Поняв, что её обманули, ангарчанка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».











