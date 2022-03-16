Девушка поверила в необычайно низкую цену
Девушка из Ангарска перевела 68 тысяч рублей мошенникам, пытаясь приобрести последнюю модель iPhone. Об этом случае рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Объявление о продаже iPhone 13 работница кафе обнаружила несколько дней назад в социальной сети. При этом цена за смартфон значилась ниже рыночной и составляла всего 68,5 тысяч рублей.
Желая приобрести устройство, девушка связалась с автором объявления. «Продавец» попросил перевести три тысячи рублей для проверки способа оплаты и ещё больше 11 тысяч рублей в виде задатка. Не подозревая подвоха, девушка выполнила обе просьбы.
После этого собеседник сообщил, что выслал смартфон транспортной компанией, а для получения кода отслеживания посылки потребовал перечислить ему остальную сумму, что ангарчанка и сделала.
Получив код и проверив его, девушка выяснила, что он недействителен. К этому времени мошенник заблокировал переписку с ней.
Поняв, что её обманули, ангарчанка рассказала о случившемся матери, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ангарчанка, пытаясь купить iPhone 13, стала жертвой мошенников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка поверила в необычайно низкую цену
Мужчина нанёс ущерб почти на 200 тысяч
Отец с маленькой дочерью не смогли выбраться из затянутого дымом подъезда
Друзья сбежали из соцучреждения
Угонщик ехал, пока не кончился бензин
Наркотики пассажир вёз под видом личных вещей
Девочки выбрали одежду, не оснащённую антикражными устройствами
Одного пострадавшего ребёнка перевели в больницу в Улан-Удэ
Личность одного из погибших в крупном ДТП с участием микроавтобуса, вёзшего детей, пока не установлена
Мужчине грозит до восьми лет колонии
Стали известны подробности крупной аварии с участием микроавтобуса, перевозившего детей
Водитель автобуса и пассажиры, среди которых девять подростков, доставлены в больницу
Пожар тушили пять человек
Водитель отказался от освидетельствования
Пьяный мужчина напал на полицейского, приехавшего по вызову