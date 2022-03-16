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В Бурятии «чёрный лесоруб» получил два года условно

В Бурятии «чёрный лесоруб» получил два года условно
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина нанёс ущерб почти на 200 тысяч

Житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за незаконную вырубку деревьев.

28 сентября 2021 бензопилой он спилил 21 сосну. Деревья относились к категории «эксплуатационные леса». Ущерб составил более 183 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Ущерб возместил в полном объёме.

Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.
черные лесорубы

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