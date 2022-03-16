В Бурятии «чёрный лесоруб» получил два года условно

Мужчина нанёс ущерб почти на 200 тысяч



Житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за незаконную вырубку деревьев.



28 сентября 2021 бензопилой он спилил 21 сосну. Деревья относились к категории «эксплуатационные леса». Ущерб составил более 183 тысяч рублей.



В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Ущерб возместил в полном объёме.



Суд признал его виновным и назначил два года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда.

