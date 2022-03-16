Друзья сбежали из соцучреждения
Полицейские нашли сбежавших из соцучреждения в Улан-Удэ двух подростков, 14 и 16 лет. Они пропали ещё вечером 3 марта.
- Вчера, 15 марта, подростки были обнаружены полицейскими в жилом массиве 115 микрорайона. С ними всё в порядке, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии нашлись пропавшие две недели назад подростки
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