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В Бурятии нашлись пропавшие две недели назад подростки

В Бурятии нашлись пропавшие две недели назад подростки
Происшествия, 
Друзья сбежали из соцучреждения

Полицейские нашли сбежавших из соцучреждения в Улан-Удэ двух подростков, 14 и 16 лет. Они пропали ещё вечером 3 марта.

- Вчера, 15 марта, подростки были обнаружены полицейскими в жилом массиве 115 микрорайона. С ними всё в порядке, - сообщили в МВД по Бурятии.

пропавшие без вести

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