Угонщик ехал, пока не кончился бензин
27-летний житель села Бичура будет привлечён к уголовной ответственности за угон, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ночью 11 марта угнали автомобиль, припаркованный рядом с районным домом культуры. Машину оставил один из работников, занятый на реконструкции дома культуры. Угонщик воспользовался тем, что хозяин автомобиля оставил в замке зажигания ключи.
Подозреваемого нашли в Чите. Он был задержан на местном железнодорожном вокзале, откуда планировал уехать в одно из сёл Забайкальского края к родственникам.
27-летний житель Бичуры признался в содеянном. Он рассказал, что ночью после распития спиртного решил покататься на чужом автомобиле. Поколесив по Бичуре, подозреваемый направился в соседний регион. Однако, уже находясь в Забайкальском крае, был вынужден оставить иномарку на обочине: в машине закончился бензин.
Ранее задержанный был неоднократно судим. В частности, он трижды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и, более того, очередной угон совершил, будучи условно осуждённым. Постоянного источника дохода не имеет.
Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
Житель Бурятии уехал на угнанном авто в Забайкальский край
Происшествия, Фото:
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