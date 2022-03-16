20 кг марихуаны изъяли полицейские из багажника машины в Бурятии

Ранним утром 1 марта на автодороге Улан-Удэ – Кяхта» недалеко от города Гусиноозёрск сотрудники ДПС за нарушение правил дорожного движения остановили иномарку.
Из багажника автомобиля полицейские изъяли мешки, набитые марихуаной. В них было более 20 килограммов марихуаны и более 200 граммов гашиша.
35-летний пассажир иномарки признался, что мешки принадлежат ему.
- Установлено, что 26 февраля мужчина, проживающий в посёлке Каменск, приехал навестить свою маму в Джидинский район. За несколько дней он собрал наркотическое средство для собственного употребления. Перевезти мешки мужчина попросил своего знакомого, сообщив последнему, что везёт вещи, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Кроме того, предварительно у мужчины установлен факт наркопотребления.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчина в 2016 году уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 февраля на автодороге Улан-Удэ – Курумкан автоинспекторы остановили автомобиль, где под видом мяса везли мешки с марихуаной.