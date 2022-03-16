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В Бурятии школьницы пытались украсть одежду из магазина

В Бурятии школьницы пытались украсть одежду из магазина
Происшествия,  Фото:pexels.com
Девочки выбрали одежду, не оснащённую антикражными устройствами

Днём 14 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района две школьницы, ученицы девятого класса, попались на краже одежды из магазина.

- Участковому уполномоченному полиции поступило сообщение от работника магазина. Сотрудница торговой точки сообщила, что несовершеннолетние девочки пытались похитить два спортивных костюма, мастерку и ветровку общей стоимостью около 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Установлено, что девятиклассницы приметили не оснащённые антикражными устройствами вещи. Затем, зайдя в примерочную, девочки надели на себя эту одежду и направились к выходу из магазина. Однако их заметила продавец.

Поняв, что кража не осталась незамеченным, девочки во всем признались и вернули одежду.

Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Со школьницами и их родителями проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт.

В МВД уточнили, что одна из девочек уже ранее попадала в поле зрения правоохранителей – также за кражу. 
кража

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