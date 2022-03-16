Девочки выбрали одежду, не оснащённую антикражными устройствами
Днём 14 марта в селе Турунтаево Прибайкальского района две школьницы, ученицы девятого класса, попались на краже одежды из магазина.
- Участковому уполномоченному полиции поступило сообщение от работника магазина. Сотрудница торговой точки сообщила, что несовершеннолетние девочки пытались похитить два спортивных костюма, мастерку и ветровку общей стоимостью около 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Установлено, что девятиклассницы приметили не оснащённые антикражными устройствами вещи. Затем, зайдя в примерочную, девочки надели на себя эту одежду и направились к выходу из магазина. Однако их заметила продавец.
Поняв, что кража не осталась незамеченным, девочки во всем признались и вернули одежду.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу. Со школьницами и их родителями проведена профилактическая беседа. Решается вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учёт.
В МВД уточнили, что одна из девочек уже ранее попадала в поле зрения правоохранителей – также за кражу.
В Бурятии школьницы пытались украсть одежду из магазина
Происшествия, Фото:
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