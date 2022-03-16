Одного пострадавшего ребёнка перевели в больницу в Улан-Удэ
Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Селенгинского районе. Как сообщал «Байкал-Daily», автоавария случилась вечером 15 марта. В аварию попала команда юных волейболистов – они возвращались с соревнований из Гусиноозёрска в Улан-Удэ.
На автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» вблизи села Тохой столкнулись легковушка «Тойота Марк II» и рейсовый микроавтобус «Фиат Дукато», вёзший волейболистов. Иномарка превратилась в груду металла, а автобус перевернулся.
Пассажир и водитель легковушки погибли на месте. Установлено, что погибший 44-летний водитель автомобиля «Тойота Марк II» был лишён водительских прав. Личность второго погибшего человека пока не установлена.
Детей и других пострадавших сразу отправили на обследование в ближайшую Гусиноозёрскую больницу.
По словам министра здравоохранения, всего в аварии пострадали девять человек.
- На утро 16 марта пять пациентов находятся в стационарах республики. Четверо – в Гусиноозёрской центральной районной больнице, и один ребёнок вчера оперативно переведён в детскую республиканскую больницу в Улан-Удэ. Его жизни ничего не угрожает, ситуация под контролем. Сегодня мы согласуем его лечение с ведущим центром города Москвы имени Пирогова, - сообщила Евгения Лудупова.
Ещё четверо пациентов отпущены домой, их состояние удовлетворительное. «Они получили лёгкие травмы, которые не требуют стационарного лечения. Ситуация находится под контролем», - подчеркнула Евгения Лудупова.
По факту ДТП начата доследственная проверка. Следователи в том числе проверят соблюдение правил перевозки юных пассажиров в автобусе междугороднего сообщения и дадут оценку решению тренера о поездке детей на соревнования таким способом. Прокуратура республики на контроль проведение проверки.
Глава минздрава Бурятии рассказала о состоянии пострадавших в крупном ДТП
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